L'ex centrocampista del Genoa, Omar Milanetto e attuale talent scout della società rossoblù chiede 516 mila euro per i 18 giorni di ingiusta detenzione subita dal 28 maggio al 14 giugno 2012 perché accusato con altre persone nell'inchiesta della procura di Cremona su presunte frodi sportive relative a partite di calcio dei campionati italiani. L'ex calciatore era stato poi assolto in sede sportiva dall'accusa di aver truccato la gara Lazio-Genoa del 2011. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è stata presentata dal suo avvocato Maurizio Mascia di Genova alla Corte d'appello di Brescia perché condanni il ministero del Tesoro al pagamento dell'indennizzo massimo previsto dal codice di procedura penale. Il 28 maggio 2012 Milanetto che militava nella squadra del Padova, fu arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva reato dal quale "fu prosciolto già nella fase delle indagini preliminari". L'ex calciatore, come spiega l'avvocato Mascia, "non ha mai cambiato la sua versione dei fatti ai quali si è sempre protestato estraneo".