Rischia di finire in una bolla di sapone il processo di Cremona al calcioscommesse, inchiesta del 2011. Il tribunale ha accolto le eccezioni sollevate dai legali di alcuni imputati, tra cui gli avvocati De Rensis e Tuccari, quest’ultimo rappresentante dell’ex terzino di Roma e Inter, Sartor: il processo alle principali posizioni sotto accusa verrà spostato a Bologna dove agiva il gruppo cosiddetto “dei bolognesi”, per l’accusa capeggiato da Signori e anello di congiunzione con Singapore. Come si legge sul quotidiano La Repubblica, la decisione però diluirà i tempi: il via al processo bolognese non prima di 18 mesi. Quasi inevitabile allora che per tante delle posizioni più delicate possa scattare la prescrizione. Anche per Mauri, per cui potrebbe venir meno il reato associativo.