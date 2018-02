Omar Milanetto, ex giocatore e dirigente del Genoa, ha ottenuto dalla Corte d'Appello del Tribunale di Brescia un risarcimento di 30.000 euro per ingiusta detenzione.



L'ex centrocampista piemontese era stato arrestato nel maggio 2012 assieme al laziale Stefano Mauri in seguito all'inchiesta sul calcioscommesse della Procura di Cremona che aveva ravvisato un tentativo di combine durante la sfida tra Lazio e Genoa risalente a dodici mesi prima.



In seguito l'accusa decadde ma nel frattempo Milanetto, a cavallo tra il maggio e il giugno 2012, aveva scontato otto giorni in carcere più altri dieci ai domiciliari. Una pena ingiustamente affibiatagli che nello scorso luglio lo spinse a chiedere un risarcimento ammontante ad oltre 500 mila euro, accolto solo parzialmente dal tribunale bresciano.