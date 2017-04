Potrebbe esserci un colpo di scena nel processo sportivo contro il difensore del Genoa Armando Izzo, per cui la Procura Federale ha chiesto una squalifica di 6 anni per il suo coinvolgimento nel Calcioscommesse all'epoca nella quale indossava la maglia dell'Avellino. I legali del calciatore avrebbero riscontrato un vizio di forma, la comunicazione oltre i termini del deferimento, e basandosi su un precedente che aveva visto protagonista la Federazione Italiana Tennis potrebbero far cadere ogni tipo di accusa. Nello stesso procedimento è coinvolto anche il difensore del Cagliari Pisacane, mentre per l'Avellino è stata avanzata richiesta di una penalizzazione di 7 punti nell'attuale classifica del campionato di Serie B.