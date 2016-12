Ci siamo: la Juventus chiude per Caldara. Oggi in Lega Calcio l'ad bianconero Marotta incontra il figlio del presidente dell'Atalanta, Percassi, per chiudere l'acquisto del difensore. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, resterà a Bergamo fino all'estate del 2018 e poi si trasferirà a Torino per 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus legati alle presenze che farà anche coi nerazzurri. Sul piatto non dovrebbe finire Spinazzola, esterno di proprietà della Juve valorizzato in questa felice stagione da Gasperini, né altri baby bianconeri.



KESSIE IN PREMIER - Con Kessie avviato a prendere presto un aereo per l'Inghilterra, tra Juve e Atalanta resterebbe un altro argomento di conversazione: oggi si parlerà anche di Roberto Gagliardini. Le manovre bianconere proseguono anche per il centrocampista, altro fiore cresciuto a Bergamo. Però in questo caso la concorrenza è molto forte e per i dirigenti bianconeri sarà difficile chiudere per entrambi i gioielli di Zingonia.



ITALJUVE - Intanto la Juventus mette gli occhi su altri giovani italiani. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino c'è il terzino Conti dell'Atalanta. Oltre a tre elementi in forza al Sassuolo: i centrocampisti Sensi e Pellegrini più l'esterno d'attacco Politano. Questi ultimi due sono cresciuti nel settore giovanile della Roma. Senza dimenticare Berardi: la pista si è raffreddata, ma non è ancora detta l'ultima parola. Nel Bologna piace Masina, terzino italiano con radici marocchine, non mancano poi sorvegliati speciali in categorie minori: nel Brescia c'è il centrocampista offensivo Morosini, nella Spal il portiere Meret, di proprietà dell'Udinese.