Mattia Caldara è l'uomo del momento. Non per la Juventus, che lo ha voluto bloccare a tutti i costi da gennaio completando anche ufficialmente con l'Atalanta quello che si è già rivelato un grandissimo colpo: il difensore classe '94 sta incantando tutti, prestazioni perfette e aria di convocazione azzurra, in più quel vizio del gol (sono cinque in campionato) che a Napoli ha 'degenerato' in una doppietta meravigliosa per personalità, intensità e fiducia. Il frutto di un ragazzo serio e talentuoso esploso definitivamente al San Paolo in un fondamentale non richiesto.



QUANTO COSTERA' - Ma quanto costerà davvero Caldara alla Juventus? Le cifre sono variabili perché molto legate ai bonus inseriti dal club bianconero nell'affare con l'Atalanta a gennaio scorso. La base è da 15 milioni di euro, ma non è il prezzo definitivo dell'operazione. C'è un'altra quota da 4/5 milioni di bonus legata alle prestazioni di Caldara nel suo periodo prolungato con l'Atalanta, prima di arrivare alla Juventus (previsto il suo passaggio a Torino dal 2018); in più, un'altra eventuale tranche da altri 4/5 milioni di euro potenziali che dipendono dagli obiettivi raggiunti da Mattia quando sarà bianconero. Così, il prezzo totale in futuro potrà sfiorare i 25 milioni complessivi.



MATTIA RADDOPPIA - Eppure, Marotta e Paratici si coccolano il loro affare e non hanno dubbi: prendere Caldara a queste condizioni e con la concorrenza che c'era può esser stato solo un colpo perfetto. Anche perché l'idea che serpeggiava da tempo nella dirigenza bianconera era che ci fosse il rischio di pagare Mattia molto di più solo alcune settimane dopo, tanto che oggi la valutazione volendolo acquistare probabilmente potrebbe toccare - vista l'età - anche i 35 milioni di euro. Il doppio della cifra sborsata di base dalla Juve, brava ancora una volta ad arrivare in anticipo.