L'Atalanta schianta 5-0 il Genoa nel segno del Papu Gomez, autore di una tripletta, ma la Juve gongola per gli altri gol. Rovesciata meravigliosa di Conti e gol di Caldara. Il quinti per l'esterno, il sesto per il centrale. Quest'ultimo è già bianconero, e ogni gara conferma la bontà dell'operazione, mentre per il primo è bagarre. Il Napoli gli ha messo gli occhi addosso, ma la Juve non ha intenzione di farsi da parte. E prove così non fanno che aumentare l'interesse.