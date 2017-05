Paraddossalmente, quel pareggio tra Atalanta e Juventus può portare anche qualcosa di utile ai bianconeri. Un punto pesante per la Dea, sempre più vicina all'Europa che sarebbe palcoscenico di lusso per la prossima stagione per i tanti giovani lanciati da Gasperini. Uno su tutti in ottica Juve, quel Mattia Caldara già preso in tempi non sospetti e confermatosi a livelli altissimi anche nel girone di ritorno.



EUROPA E PIANO B - Se davvero fosse Europa per l'Atalanta - ormai un traguardo vicino -, la maturazione di Caldara potrebbe completare con un'altra stagione da titolare in nerazzurro assaggiando anche il calcio internazionale. L'ideale per la Juventus, che lo porterebbe alla base come previsto nel 2018/2019 con un'esperienza europea alle spalle e una stagione di Serie A in più nel motore. Anche perché Caldara è piaciuto molto anche nella sfida contro i bianconeri, bravo a neutralizzare Higuain con la solita personalità. Il piano B? Trovare l'accordo per richiamarlo a Torino già in estate, ad oggi non sembra una necessità (rischierebbe di giocare poco) ma Allegri ci farà un pensiero. In quel caso, l'erede è pronto in casa Atalanta: si tratta di Gianluca Mancini, centrale classe '96 prestato al Perugia dove sta facendo benissimo. E con tante big che già lo seguono. Sulle orme di Caldara, palla alla Juve.