È indiscutibilmente l'uomo del momento, Mattia Caldara. Il vero colpo del mercato di gennaio della Juve è stato lui, l'esplosione di questa stagione nell'Atalanta dei miracoli ha visto nell'incredibile doppietta con cui ha steso il Napoli al San Paolo il punto di massimo splendore. Ed ora il partito di chi lo vuole subito in bianconero trova sempre più tesserati: un'ipotesi questa tutt'altro che da scartare, nonostante l'accordo originario preveda la sua permanenza in prestito a Bergamo fino al 30 giugno 2018. Caldara subito alla Juve quindi, per ripercorrere il percorso già tracciato da Rugani: “Un bell'esempio, stimolante. Daniele è un ragazzo splendido, elegante in campo, serio fuori: sarebbe l'ideale seguire un cammino come il suo. Ma, per ora, aspettiamo il 2018. Cambiare qualcosa non dipende da me...”.



