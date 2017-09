"Si può fare". Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal, Vincenzoha aperto a una nuova versione del suo. Una squadra votata alla fantasia, con, come successo nei minuti finali della partita di Europa League contro l'Austria Vienna: ", ha una verticalità importante.". Un più avanti dell'altro, appunto, come potrebbe succedere già domani sera a San Siro. Dopo la panchina contro l'Udinese, il turco è uno dei probabili titolari e può giocare in appoggio ad André Silva - scelto come punta - insieme a uno tra Bonaventura e Suso, uno dei ballottaggi ancora aperti. Ecco il punto da Milanello dell'inviato di Calciomercato.com, Daniele Longo.