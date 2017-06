Hakan Calhanoglu è il nome nuovo per il centrocampo del Milan, che ha bisogno di essere rinforzato e; il classe '94 può ricoprire quel ruolo diche la passata stagione è terribilmente mancato ai rossoneri, troppo dipendenti dalle giocate degli esterni. Il turco, che fa della duttilità una delle sue qualità principali, èper Montella, che potrà impiegarlo sia da mezzala che da trequartista, oltre che da esterno.Quello che emerge dal mercato, è che il Milan del futuro sarà moltorispetto a quello che siamo stati abituati a vedere nelle ultime stagioni. Il 4-3-3 non sarà più un dogma, ma potrà cedere il passo anche a schieramenti a due punte, con André Silva ed un altro centravanti, supportati da un vero e proprio numero 10. Calhanoglu si potrebbe inserire alla perfezione fornendo diverse chiavi tattiche a Montella. La grande qualità del turco, poi, aiuterà il Milan a fare un i, che spesso è risultata macchinosa lo scorso anno; non è da escludere, poi, un suo eventuale impiego sull'esterno, per far rifiatare Bonaventura, reduce da un duro infortunio.La trattativa con il Bayer Leverkusen non sarà semplice, perché i tedeschi fanno una valutazione molto alta del giocatore; stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club tedesco parte chiedeTanti soldi per un giocatore che nell'ultimo campionato; soldi che il Milan non pensa di spendere: Fassone e Mirabelli, infatti, vogliono chiudere la trattativa per circa. Quel che è certo è che, che vogliono spingere forte su questo talento...GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA. Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com.