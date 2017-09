Daniel Caligiuri, centrocampista italo-americano classe 1988 dello Schalke 04, traccia un profilo, intervistato da Fox Sports, di Benedikt Howdes, suo ex compagno che si è recentemente trasferito dal club tedesco alla Juventus: "Howedes? Di Benedikt non c’è nemmeno bisogno di parlare: è un professionista esemplare. È sempre a disposizione della squadra, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Sa essere un leader. Lo è. Penso che alla Juve possa ritagliarsi il proprio spazio. Allo Schalke era una leggenda. Ha vissuto di tutto qua. Momenti positivi e negativi. Per noi è una grande perdita, in campo e fuori. Anche nelle ultime due partite, pur non giocando e pur non essendo più capitano, ci è rimasto vicino. Vuole sempre vincere, trasmette forza alla squadra. Non saranno solo i tifosi a sentire la sua mancanza ma anche noi".