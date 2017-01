In attesa di capire se Kalinic se ne andrà in Cina, la Fiorentina si guarda attorno per cercare eventuali sostituti e tra i nomi papabili c'è quello di Jonathan Calleri, attaccante argentino del West Ham. Poco spazio per lui nella prima parte di stagione e per questo la ricerca di una nuova soluzione che, secondo la stampa inglese, potrebbe essere proprio la squadra viola. Interessate anche Sampdoria, Las Palmas, Leganes, Gremio, San Paolo e Galatasaray.