Calo Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, a questo punto del campionato, nel girone di andata, la squadra biancoceleste aveva 25 punti come la Juventus, era terza in classifica, aveva totalizzato 8 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Inzaghi aveva battuto già due volte Allegri, ora, nel girone di ritorno, si ritrova con risultati nettamente più scadenti.



RENDIMENTO SCADENTE - La squadra di Inzaghi ha appena 14 punti, ha vinto solo 4 partite, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 4, fotografia di un momento no, quinta in classifica, scavalcata dalle concorrenti Inter e Roma. Con questo passo, quello degli ultimi 2-3 mesi, la Lazio potrebbe faticare ad arrivare in Europa League, altro che Champions. Al netto del VAR, la flessione è evidente: il calendario fittissimo ha il suo peso. 7 turni infrasettimanali, la Lazio è diventata sempre meno efficace, tira di più e crea di più rispetto al girone di andata, ma concretizza meno. Percentuale realizzativa al ribasso: dal 22,6% è passata al 19,6%. E il dubbio resta: le avversarie hanno capito il modo di giocare di Inzaghi, e se lo cambiasse?