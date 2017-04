Dal 2019 sarà rivoluzione per quanto riguarda la Coppa America. L'edizione brasiliana avrà 16 partecipanti, di cui dieci squadre sudamericane e sei provenienti da Europa, America Centrale e Asia. Le prime saranno Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. Tra le rappresentanti del vecchio Continente verranno presumibilmente invitate Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Si aggiungeranno, con tutta probabilità, esponenti della CONCACAF, storicamente già presenti dal 1993 in avanti, con la possibilità di aggiungere anche rappresentanti asiatiche.



La modifica arriva per una motivazione puramente finanziaria, sulla scia di quanto accaduto alla Coppa del Mondo, che dal 2026 avrà 48 partecipanti anziché 32. L'edizione di Coppa America del 2019, poi, sarà l'ultima disputata in un anno dispari. Dal 2020 in avanti, infatti, la competizione si svolgerà ogni quattro anni.