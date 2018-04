Piero Camilli , ex presidente del Grosseto e oggi numero uno della Viterbese, ha avuto alle sue dipendenze in Toscana sia Max Allegri sia Maurizio Sarri . Noto mangia-allenatori, a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo rapporto con quelli che sono oggi i tecnici di Juventus e Napoli.



ALLEGRI - "Era ancora giovane ma si vedeva che sarebbe diventato un grande tecnico. Lo esonerai due volte: la prima nel 2005/'06, era ancora acerbo. Ma lo richiamai poi per i play-off e perdemmo la finale contro il Frosinone. Lo confermai l'anno dopo ma i risultati non vennero con una squadra fortissima, che poi Cuccureddu portò in B. Ma quando lo esonerai piangemmo in due".



SARRI - "Era uguale a oggi quando arrivò nel 2009/'10, sanguigno, ossessivo sulle palle inattive. Perdemmo i play-off all'ultima giornata e non capimmo perché con la storia del calcioscommesse e i nostri calciatori coinvolti. Lui aveva capito che qualcosa non andava e me lo disse. Non lo confermai perché aveva altre prospettive".