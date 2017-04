Piero Camilli, ex patron del Grosseto allenato all'epoca dall'attuale tecnico dell'Inter Stefano Pioli, parla così sul suo conto a Radio Bruno Toscana: 'Incomprensibile com’è stata costruita l’Inter quest’anno. Ci sono tanti solisti ma non c’è una squadra. Pioli è adatto per un’esperienza alla Fiorentina anche se in quel caso la società dovrà stargli vicino. Della Valle? Hanno preso la Fiorentina quand’era fallita e hanno fatto dei miracoli. Questo è stato un campionato deludente e anche per questo si chiedono investimenti maggiori per dare a Firenze ciò che merita'.