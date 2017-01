Luca Campedelli, presidente del Chievo, ha parlato a Radiosei del mercato di gennaio della società veronese che potrebbe cedere Lucas Castro, obiettivo di mercato della Lazio: ''Castro? Sono tutti in vendita, come dice Lotito ''Pagare moneta, vedere cammello'', se ci sono offerte congrue è anche giusto dare la possibilità al ragazzo di andare via, ma in Italia non me lo ha chiesto nessuno, nemmeno il Torino. Quando mi chiede dei giocatori Claudio non so mai se lo fa per finta o per davvero; diciamo che sono più le volte in cui siamo stati noi a chiedere giocatori alla Lazio che viceversa. Lotito è freddino su certe cose, però per me è forse il più bravo di tutti, io lo stimo molto. Chi incontra il Chievo deve sapere che per sconfiggerlo deve dare tutto, questo è quello che chiedo ai giocatori, poi possiamo perdere ma l’importante è dare tutto; è normale che alcune partite nascono male e finiscono peggio, siamo però una squadra di lottatori''.