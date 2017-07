Italia e Germania hanno già un vincitore sulla carta, in Francia la lotta sarà un po’ più serrata, mentre in Spagna e Inghilterra la sfida per il titolo sarà decisamente più in bilico tra le pretendenti. È il giudizio dei bookmaker sui principali campionati europei di calcio, al momento fermi ai box. In Serie A sarà ancora dominio Juve: i bianconeri hanno piazzato già il primo grande colpo con Douglas Costa, ora puntano Federico Bernardeschi, ma nel frattempo sono già favoriti, e di molto, per il settimo scudetto di fila, dato a 1,50 su 888sport.it. Napoli primo inseguitore a 7,00: gli azzurri stanno agendo più in sordina sul mercato, ma la formula Sarri è collaudatissima. Da segnalare il balzo del Milan, che dopo un mercato esplosivo è stato riconsiderato in chiave scudetto, diventando ufficialmente la terza forza, a quota 8,00. Situazione ancora più sbilanciata in Germania dove il Bayern Monaco punta il sesto titolo di fila. Favoritissimo a 1,15 ha come primo avversario il Borussia Dortmund, piazzato a 8,00. È stata la grande sorpresa della scorsa Bundesliga, chiusa al secondo posto da neopromossa: l’RB Lipsia si è guadagnato di diritto il titolo di terzo incomodo per la prossima stagione, seppure piazzato a 20 volte la scommessa. C’è una netta favorita anche in Ligue 1: il Psg, che lo diventerà a maggior ragione se davvero prenderà Neymar. I parigini, dopo la delusione dell’ultimo anno, sono dati a 1,35, mentre si punta a 4,25 sul Monaco campione in carica. Poi i due Olympique: il Marsiglia (con Rudi Garcia in panchina) a 16,00 e il Lione, a 21,00. Decisamente più equilibrata la corsa per il titolo in Premier League: dopo una prima stagione sottotono, i bookmaker prevedono il riscatto del Manchester City. La squadra di Guardiola è data come favorita a 2,80. Poi il Chelsea: il bis di Antonio Conte pagherebbe 4,50 secondo 888sport.it, così come il trionfo di José Mourinho, sulla panchina dello United. Infine, la Liga, dove la lotta per il titolo corre sul filo. A contenderselo, come al solito, Real Madrid - campione in carica e piazzato come favorito a 1,90 - e Barcellona, dato a 1,95. Negli ultimi 13 anni solo l’Atletico Madrid è riuscito a spezzare il duopolio Barça-Real, vincendo il campionato nel 2014. I Colchoneros ancora in trionfo si giocano a 34 volte la posta.