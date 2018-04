L’Inter ritrova la vittoria e anche il gol di Icardi. Ma al Meazza la serata è perfetta perché i nerazzurri respingono senza difficoltà il Cagliari (che non tira mai verso la porta di Handanovic) e in attesa di Roma e Lazio, raggiunge il terzo posto in classifica a due punti di distacco dalle romane. Davanti agli occhi di quasi 50 mila spettatori, l’Inter è tanto uguale come diversa dal solito.



UGUALE E DIVERSO - Icardi e Perisic finiscono nuovamente nel tabellino dei marcatori, l’argentino arriva a quota 25 e batte il suo record personale, mentre il croato raggiunge la doppia cifra con il decimo gol in stagione. Tutto come al solito, anzi no, perché questa volta l’Inter vince anche grazie ai gol di Cancelo (che sblocca il risultato su punizione) e Brozovic, un difensore e un centrocampista.



UN MESSAGGIO A SUNING - E proprio Cancelo e Brozovic, per ragioni diverse, sono due uomini mercato su cui l’Inter deve ragionare molto attentamente. Per quanto riguarda il portoghese, sono fitti i dialoghi tra Ausilio e il Valencia: 35 i milioni che occorrono per il riscatto e i nerazzurri si stanno organizzando per non lasciarselo scappare, esercitando il diritto di riscatto. A tal proposito è anche in programma una chiacchierata con l’agente del calciatore, Jorge Mendes, che però vorrebbe ridiscutere l’ingaggio. Diverso il discorso relativo a Brozovic: mai come in questo momento il croato è stato così indispensabile per l’Inter, che adesso si vede costretta a rivalutare tutto. Per soddisfare le richieste dell’Uefa sarà necessario fare cassa e se prima sembrava scontata una partenza dell’ex Dinamo Zagabria, adesso non lo è più. Insomma, Suning avrà molto da riflettere: quest’Inter spesso definita troppo piatta, non può fare a meno di Cancelo e Brozovic, tra i pochi in grado di regalare alla platea qualcosa di diverso.