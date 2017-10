Vincent Candela ha parlato alla Gazzetta dello sport del momento del Milan: "Ero giovedì a San Siro - ha dichiarato - ho visto il Milan in Europa League. È in difficoltà, a Vincenzo servirebbe tempo ma al Milan il tempo non interessa, vogliono subito i risultati. Funziona così, è il peso di una grande maglia e di un mercato da 200 milioni di euro. Dico di più: la scelta del Milan di affidare la Primavera a Gattuso è un altro motivo di pressione. Ma è anche vero che se vuoi allenare in certe piazze devi dimostrare di saper affrontare qualsiasi tipo di stress. Montella allenatore, non ci avrei mai scommesso. Lui era uno che con gli allenatori aveva problemi... ma poi è cresciuto, ha fatto tanta gavetta e ora merita questa chance. Discorso pre-partita? Nei panni di Vincenzo parlerei con Bonucci: da lui ci si aspetta tanto, ma ora è in crisi".