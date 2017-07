Vincent Candela, ex laterale della Roma, parla al Corriere della Sera del mercato giallorosso: "Condivido la scelta su Kolarov, ottimo giocatore e capace di interpretare il ruolo come vuole Di Francesco. E non avrei alcun dubbio se dovessi dare un consiglio a Monchi sul prossimo giocatore da prendere. Per me Zlatan Ibrahimovic ha tutto quello che serve per dare una grande mano alla Roma. Nelle settimane successive all’annuncio ufficiale, l’operazione sarebbe già ripagata dalla vendita delle magliette dello svedese. Ibra è in grado di fare impazzire i tifosi e allo stesso tempo decuplicare i numeri del merchandising",