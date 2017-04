Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Antonio Candreva ha concesso un'intervista a Sportweek, supplemento settimanale della Gazzetta dello Sport. Un primo pensiero è per Stefano Pioli, tecnico che lo ha allenato alla Lazio e che ha ritrovato all'Inter: "Mi hanno subito preso in giro: ora ritrovi il tuo papà. Noi diciamo così perché tra padri e figli si discute spesso. La verità è che alla Lazio ci sono state frizioni che fanno parte del nostro mestiere ma non ci siamo mai mandati a quel paese. Non c'è stato nemmeno il bisogno di dirci 'azzeriamo quello che è stato', abbiamo solo parlato di come fare al meglio il bene dell'Inter".



Sulla breve esperienza di de Boer: "Mi dispiace per come sia andata con De Boer, si è impegnato molto, ma credo che Pioli abbia la capacità di stare sempre sul pezzo". Su Simone Inzaghi, che lo avrebbe trattenuto alla Lazio: "Aveva espresso il desiderio che restassi. Ho lavorato con lui nell'ultimo periodo dell'anno scorso e ho sempre detto che avrebbe avuto un futuro importante".



Chiusura sulla "pazzia" insita nell'Inter: "E' pazza, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Gruppo italiano o straniero? In un gruppo con più italiani si riesce a creare uno zoccolo duro che poi può aiutare i ragazzi che vengono da altri Paesi a integrarsi meglio".