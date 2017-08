Il futuro di Antonio Candreva è ancora incerto, sull’esterno italiano c’è il Chelsea di Antonio Conte, che sotto traccia continua a richiederlo ai suoi uomini mercato. In corso Vittorio Emanuele non è ancora giunta alcuna offerta ufficiale, al momento si tratta di un’idea che non ha ancora rotto i confini tracciati da Federico Pastorello e Antonio Conte (l'agente gestisce sia gli interessi del tecnico che quelli del calciatore).



SPALLETTI NON CHIUDE - Dell’ex Lazio ha parlato anche Luciano Spalletti in conferenza: «Sia io che la società condividiamo la stessa idea su Candreva, vogliamo che resti e lui non ci ha lanciato alcun segnale diverso. Poi non si può ma sapere cosa accade se arriva il Chelsea”. Dichiarazione che di fatto lascia aperto uno spiraglio per la partenza del calciatore, anche perché l’Inter, di fronte ad una grande offerta, non chiuderebbe le porte in faccia al club inglese. Anzi…



INTER CON IL 4-4-2 ? - Conte e Pastorello hanno accennato l’argomento ieri nel corso di un incontro e il Chelsea sa che occorreranno circa 25 milioni di euro per strappare il centrocampista della Nazionale ai nerazzurri. L’Inter nel frattempo si è tutelata con Cancelo, finora inquadrato come terzino, ma in grado di interpretare anche diversamente il ruolo di esterno. È possibile, infatti, che strada facendo Spalletti possa cambiare idea sul modulo iniziale e presentare un’Inter con il 4-4-2, con Cancelo a destra e Perisic a sinistra. In attacco, accanto a Icardi, potrebbe esserci Schick, se dovesse sbloccarsi l’affare con la Samp.



OSSIGENO PER LE CASSE - Tutte eventualità che di certo non trattengono Candreva a Milano, anche perché ai nerazzurri farebbe molto comodo poter contare su denaro fresco da investire per l'acquisto di Schick e di un difensore centrale. Ad oggi non si registrano contatti ufficiali tra i due club ma solo dialoghi con Pastorello, che in questo momento funge da trait d'union tra Inter-Chelsea e Conte, ma la società nerazzurra rimane in attesa di una mossa del club inglese.