Antonio Candreva ha parlato a Premium Sport della partita che domenica i nerazzurri giocheranno allo Juventus Stadium contro la capolista: ''Juve-Inter è una partita sentitissima, che vedranno tutti. Si è assaporato già all'andata con San Siro pieno, una bella atmosfera. Poi abbiamo vinto contro i più forti del campionato. Sarà difficile, sappiamo che loro sono i più forti. Dobbiamo mettere in campo il 100% delle nostre qualità e forze. Però è un buon momento per noi, ce la giocheremo''.



CAPITOLO MERCATO - Candreva ha anche parlato delle voci che lo volevano corteggiato dal Chelsea di Antonio Conte negli ultimi giorni di mercato, e di Marco Verratti, grande obiettivo dell'Inter per la prossima estate: ''Chelsea? Bisogna chiedere alla società. Per quanto riguarda Verratti non posso che dire cose positive: è un giocatore di un'altra categoria, di livello internazionale, lo conosciamo tutti. Se dovesse chiedermi dell'Inter gli direi che qui si puuò vincere''.