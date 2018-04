Il gol in questa stagione non è ancora arrivato, manon si sta demoralizzando e continua a preferire l'assist per i compagni di squadraalla giocata vincente verso la rete. Il sorriso non lo ha mai perso anche nel periodo più buio della squadra quando il popolo nerazzurro ha preso anche lui di mira con critiche feroci.e da quasi un anno è diventata la sua. A dicembre ha fatto il suo "ingresso in società" alla cena di Natale dell'Inter in cui è stata presentata ai compagni di squadra e da allora si sono sprecati post e storie su Instagram e Facebook. Una coppia col sorriso, una coppia...Allegra di nome e di fatto. Eccola nella nostra gallery.