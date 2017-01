Il Tianjin Quanjian fa la spesa sul mercato in Europa. Dopo aver soffiato il centrocampista belga Axel Witsel alla Juventus, la squadra cinese allenata da Fabio Cannavaro prova a mettere i bastoni tra le ruote al Torino.



GALLO CINESE - Secondo Tuttosport, in alternativa a Kalinic della Fiorentina e a Diego Costa del Chelsea, nella lista del club neo-promosso nel massimo campionato cinese c'è pure il nome di Andrea Belotti. Che ha appena rinnovato il proprio contratto col Torino fino al 2021, inserendo una clausola di rescissione da 100 milioni di euro valida solo per l'estero. Pagare questa cifra non basta, perché prima bisogna convincere il giocatore. E il Gallo preferirebbe continuare a giocare nel calcio che conta. Ma come reagirebbe se gli offrissero 15 milioni di euro netti all'anno, dieci volte tanto rispetto a quanto guadagna in granata? Staremo a vedere: il mercato in Cina chiude il 23 febbraio.