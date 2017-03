Fabio Cannavaro ha rivelato di voler portare in Super League l’attaccante Romelu Lukaku. “Credo sarà possibile – spiega Cannavaro – convincere Lukaku a trasferirsi in Cina. Il problema potrebbe essere invece costituito dall’Everton, che non si vorrebbe privare dell’attaccante. È giovane, ma credo che la Cina sarebbe perfetta per la sua crescita. Oltre a Lukaku, l’intera nazionale belga offre molti grandi giocatori di qualità, come Radja Nainggolan, un vero top player”.



LA CINA E' IL FUTURO - Il campione del mondo, ora allenatore del Tianjin Quanjian, non ha dubbi, crede che il futuro del calcio sia la Cina: “Basti pensare al caso di Oscar allo Shangai SIPG - prosegue Cannavaro - il calcio è uguale in tutto il mondo e ogni calciatore vuole giocare in una squadra vincente, come la mia. L’unico ostacolo per le squadre della Super League è dato dal fatto che si possono acquistare solo tre stranieri per club. Gli altri devono infatti tutti possedere un passaporto asiatico”.