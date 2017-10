Cannavaro rientrato in Italia per la ricostruzione dello Stadio Collana, ai microfoni di Sky Sport queste le sue parole sul grande inizio del Napoli: “Questo è un Napoli quasi perfetto, ha iniziato benissimo e diverte, vince le partite con le piccole. Però adesso bisogna continuare a vincere che è la cosa più importante. Insieme alla Juventus, Inter e Roma lotteranno fino alla fine. Ogni mese sarà decisivo, la continuità è la cosa più importante, il Napoli dovrà giocare in Champions partite difficili. La differenza la farà la rosa per continuare a lottare per due obiettivi”.



PUNTO DEBOLE - "Milik? La mancanza di un attaccante preoccupa, lo dico da allenatore, perché ai tre attaccanti non può venire un raffreddore, bisogna tenere botta fino alla riapertura del prossimo mercato. Il Napoli ha una struttura molto competitiva nei suoi titolari, ma anche su chi entra. La società ha investito molto sulla panchina e anche loro hanno bisogno di giocare".



NAZIONALE - "Non arrivare al Mondiale sarebbe una catastrofe per tutto il movimento Italia. Bisogna investire ancora di più sui settori giovanili. Vanno fatte regole, leggi e stadi nuovi, perché gli italiani hanno il diritto di vedere le partite come in Inghilterra, purtroppo siamo ancora indietro su questo".



FUTURO - "Io sto cercando di migliorare il modo di allenare, un futuro spero di trovare una squadra in Europa o in Italia, per me l’importante è allenare e condividere le mie idee con i giocatori. Ancelotti sarebbe un piacere averlo in Cina, ogni domenica ci sono grandi sfide con Capello, Solari, Villas Boas, per me è un’occasione di crescita".