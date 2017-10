Così Fabio Cannavaro ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la lotta scudetto, ma non solo: "Le prime sette vittorie sono un segnale forte. È importante cominciare bene, ma lo è di più finire bene. Sarri è un maestro di calcio e i suoi meccanismi sono quasi perfetti, pero dopo l’infortunio di Milik bisogna augurarsi che a nessuno dei tre attaccanti venga un raffreddore. Juve, Napoli, Inter e Roma – continua Cannavaro - possono contenderselo fino in fondo ma le prime due hanno qualcosa in più delle rivali. Mertens? È una macchina da gol, avrebbe messo in difficoltà anche me. Se mi sarebbe piaciuto o se mi piacerebbe averlo nella mia squadra? Si sono fatti tanti nomi, anche il suo. Certo, non mi dispiacerebbe ma i calciatori del Napoli ora vanno lasciati tranquilli. VAR? Non mi piace molto perché toglie ai protagonisti in campo la possibilità di vivere l’emozione del momento. Futuro? Mi piacerebbe innanzitutto tornare a lavorare in Europa e per adesso speriamo che l’Italia si qualifichi per il Mondiale, restarne fuori sarebbe una catastrofe sportiva per tutto il nostro sistema che è già molto indietro: non si investe sui vivai e sulle strutture, i nostri stadi sono i peggiori in assoluto.”