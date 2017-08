Fabio Cannavaro è uno che il Bernabeu lo conosce bene. Ci ha vissuto per tre anni con il Real Madrid, dove è arrivato da campione del Mondo. Proprio in quello stadio l'Italia giocherà contro la Spagna per cullare il sogno mondiale e strappare una vittoria che avrebbe tutte le sembianze di un biglietto prenotato per Russia 2018. L'ex capitano azzurro prova a dire la sua a La Stampa:



SULLO STADIO - "IL Bernabeu è uno stadio fantastico, fa paura solo se ci entri, con la paura. E se è così, il più delle volte perdi prima di giocare. Quello è uno stadio fantastico, dove i grandi si esaltano e che sa rendere onore ai campioni. Se non hai timori, te la giochi".



SU SPAGNA-ITALIA - "L'Italia sta facendo le cose per bene, ce la giochiamo. Loro non hanno niente in più di noi. Stanno vivendo anche loro un ricambio generazionale, partiamo alla pari, cinquanta e cinquanta. La Spagna ha avuto una generazione di giocatori fantastici che ha vinto tutto, ma se guarda agli ultimi cento anni e vedo l'Italia, sono loro quelli che devono inseguire".



SULL'ITALIA - "Per me Belotti, Immobile e Insigne possono giocare insieme. Sono tre attaccanti moderni in grado di adattarsi. Insigne ha sempre avuto talento e adesso è migliorato. Questo però dovrà dirlo il campo: i grandi giocatori sono queli che fanno 40-50 partite d'alto livello. Aspettiamo la fine e poi tiriamo le somme".



SUL MERCATO E BONUCCI - "Dopo Neymar è saltanto il banco, ma non è uno scandalo. Penso al trasferimento di Vieri o a quello di Buffon. Il fatto è che adesso non ce li possiamo più permettere e allora non ci va bene. Bonucci? Succede solo in Italia che arrivini certe accuse. Lui deve infischiarsene e continuare a fare quello che fa, cioè giocare bene. Specialmente con l'Italia".



SULLO SCUDETTO - "Al Napoli non basterà giocare bene per vincere. Non è questione di Cazzimma ma di saper vincere anche le brutte partite. Ci vogliono i giocatori giusti. La Juve invece non si è indebolita ed è abituata a vincere: non è poco. Inoltre stanno tornando le milanesi".



Infine Cannavaro chiude con una speranza: "Un Mondiale senza Italia non può esistere, è come pensaldo senza il Brasile".