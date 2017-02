Fabio Cannavaro ha parlato a Radio Kiss Kiss della partita di Champions League tra Napoli e Real Madrid: ''Il Real Madrid è una squadra forte, ma se il Napoli gioca come sa ce la può fare. Il Napoli è una squadra che segna molto, deve continuare a fare il suo gioco. Sicuramente ci sarà da soffrire, ma come ho già ripetuto più volte se il Napoli fa quello che sa fare può giocarcela. In queste gare la differenza la fanno i campioni. In casa il Real è una squadra che concede sempre qualcosa, io ne so qualcosa quando ci ho giocato''.