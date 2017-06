Il decano dei procuratori Dario Canovi parla in esclusiva a Calciomercato.com a proposito di quelle che potranno essere le vicende di mercato della Fiorentina con protagonisti il direttore generale viola Pantaleo Corvino e il nuovo allenatore Stefano Pioli e le note vicende legate al futuro di giocatori importanti per la squadra gigliata come Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic:





Nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione il neo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha detto di volere una squadra giovane e italiana, ma molti nomi di mercato accostati alla Fiorentina sono stranieri...



'Sono dell'idea che non sia un caso se la Juventus da tanti anni protagonista del campionato. Il motivo è infatti un'ossatura italiana, così come made in Italy è il nucleo centrale della squadra. Molti grandi club stanno comunque tornando sui loro passi, anche perchè di giovani italiani bravi adesso ce ne sono di più rispetto ad alcuni anni fa. Se fossi un direttore sportivo agirei principalmente in questa direzione, e la stessa Fiorentina andando in finale di campionato Primavera ha dimostrato di avere vari talenti, e Pioli è uno che non ha paura di schierare i giovani'.



La Fiorentina un giovane bravo ed italiano ce l'ha, ed è Federico Bernardeschi. Come si aspetta che si evolvi la vicenda legata al suo rinnovo con i viola?



'Secondo me Bernardeschi andrà via. Non è solo un fatto economico, ma quando altri club fanno una proposta importante anche a livello di ambizione sportiva non è semplice dire di no. Se c'è veramente la possibilità di ottenere dei risultati importanti a livello di collettivo è normale che il giocatore faccia le sue valutazioni'.



E il bomber viola Nikola Kalinic che strada potrà intraprendere in questa sessione di calciomercato?



'Quella di avere Kalinic in rosa è stata sicuramente una bella esperienza per la Fiorentina. Con la sua cessione la società potrà fare una grandissima plusvalenza, e in questo ritengo che Corvino sia un maestro. Non sarà difficile per lui trovare un altro Kalinic, anche se le sue qualità da dirigente sono quelle di andare a rivendere a cifre importanti talenti che magari prima erano sconosciuti'.



La pista Simeone in caso di partenza di Kalinic quanto può essere percorribile dai viola?



'Simeone è sicuramente un giovane che ha delle prospettive importanti, ed è quindi un giocatore che ha un buon mercato. Se poi ha la metà del carattere di suo padre, se fossi la Fiorentina io lo prenderei di corsa'.