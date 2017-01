Dario Canovi, noto procuratore, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena di mercato relativo alla trattativa tra la Roma e Patrick Schick: l'agente aveva il mandato dello Sparta Praga per piazzare il ragazzo in Italia. "Avevo il mandato dello Sparta per trattare il trasferimento del giocatore in giallorosso, la cifra richiesta era di 4 milioni di euro. Per la Roma costava troppo. Da quello che mi risulta, la Samp ha investito più o meno la stessa cifra, con un pagamento dilazionato in tre anni. Dopo un po’ di attesa, alla fine Sabatini mi disse che il giocatore non interessava e quindi la trattativa era finita lì. La Sampdoria s’è mossa direttamente con lo Sparta. Peccato, perché il giocatore voleva fortemente la Roma".