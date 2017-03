Eric Cantona è famoso per le sue dichiarazioni fuori dall'ordinario. Questa volta ha preso le difese di Karim Benzema: "La Francia è un paese molto strano. Se ti accusano ti probiscono di giocare per la Nazionale, però puoi partecipare alle elezioni per la presidenza...". Il riferimento è a François Fillon, primo ministro tra il 2007 e il 2012 e candidato alle presidenziali, accusato di aver impiegato in maniera fittizia la moglie e due figli come assistenti parlamentari, così da incassare fondi pubblici. Su di lui Cantona aggiunge: "Ha suggerito di cancellare una gara se la gente non rispetta l'inno. Io suggerisco che vengano cancellate le elezioni quando i candidati non rispettano morale ed etica".