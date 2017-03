Eric Cantona, ex giocatore del Manchester United, ha parlato a Eurosport: "Barcellona-PSG? C'erano soltanto dodici persone in campo che credevano davvero nella possibilità che il Barça passasse il turno: Neymar... e gli undici giocatori del PSG".



SU SUAREZ . "Non morde più, adesso si tuffa. E non è nemmeno stato un bel tuffo, è stato troppo esagerato. Una simulazione clamorosa, con tanto di mano alla gola, come se fosse stato in agonia. Un porno calcistico, non dovrebbero permettere ai bambini di vedere cose simili."



SU FILLON - "La Francia è davvero un paese strano. Se sei sotto inchiesta, vieni cacciato a tempo indeterminato dalla nazionale di calcio, ma puoi comunque candidarti per le presidenziali. François Fillon una volta ha suggerito di fermare le partite se i tifosi non rispettano l'inno nazionale. Io suggerisco di fermare le elezioni quando i candidati non rispettano i valori morali ed etici."