E' sempre più caos a Palermo dove al mancato closing per la cessione della società, la retrocessione in Serie B, e le difficoltà riscontrate ad iniziare la stagione, il club rosanero ora si trova nei guai anche con la giustizia.



GUARDIA DI FINANZA IN SEDE - La Guardia di Finanza, infatti, si trova ora nella sede del Palermo per una serie di perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio.



ANCHE ZAMPARINI COINVOLTO - Le perquisizioni hanno riguardato anche gli uffici del Gruppo Zamparini e l'abitazione del presidente Maurizio Zamparini.