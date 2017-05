Più in bilico che mai. Dalle promesse ("se non vinciamo vado via") al silenzio di tomba, Luciano Spalletti sta preparando un addio alla Roma che pare ormai semplicemente scontato. La rottura con una parte dell'ambiente è palese, i risultati in campo sono stati quasi eccellenti fino al crollo in poco più di un mese a confezionare un'ennesima stagione deludente. Dal Lione al derby di Coppa Italia passando per l'ultima sfida persa con la Lazio in campionato a mettere in dubbio persino il secondo posto, Spalletti e la Roma sono ai titoli di coda a meno di colpi di scena legati a una completa ristrutturazione del progetto.



LE OPZIONI - Con l'addio di Spalletti, la nuova dirigenza giallorossa - con il ds Monchi e la figura di Baldini in testa - sta sondando diversi nomi. Si è arenata subito l'idea Gian Piero Gasperini, fresco di rinnovo con l'Atalanta; così come Maurizio Sarri è un desiderio probabilmente irraggiungibile vista la volontà del Napoli di blindarlo. Il nome più concreto rimane Unai Emery: pallino di Monchi da anni e motore del progetto Siviglia nelle scorse stagioni al fianco del dirigente, con il PSG è in rotta di collissione. Aspetta un incontro con Al Khelaifi (appena sarà annunciato il nuovo ds, Antero) per decidere il proprio futuro, a quel punto la Roma farà il proprio tentativo. Se dovesse andare male le alternative sarebbero diverse: da Roberto Mancini a Eusebio Di Francesco, più complessa la pista Sousa mentre Vincenzo Montella intriga ma è vicino alla permanenza al Milan. Attenzione a un altro nome fatto da Monchi, quello di Marcelino: ex Villarreal, a un passo dall'Inter quando Pioli ha vinto la corsa alla panchina. La Roma valuta, aspettando Spalletti e scrutando il fronte anche oltre Emery...