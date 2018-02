. Dopo la vicenda che ha coinvolto nella giornata di ieri il presidente cacciato dai giornalisti in conferenza stampa dopo pochi minuti , è arrivato un comunicato ufficiale della, che ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della sfida contro ilper lo sciopero dei calciatori. Ecco la nota ufficiale:Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data odierna, il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina,- facendo seguito agli incontri intervenuti con l’Amministrazione Comunale di Arezzo e con le Autorità della Città;- preso atto dell’incertezza determinata dallo stato di agitazione dichiarato dai calciatori dell’Arezzo che non hanno sciolto la riserva in ordine all’eventuale sciopero per la gara in programma domenica 25 febbraio p.v. tra Arezzo e Livorno;- valutata la necessità di un urgente intervento della Lega volto a tutelare la regolarità della competizione e ad evitare l’aggravarsi della situazione;