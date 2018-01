In Germania è caos Aubameyang. L'attaccante del Gabon, obiettivo di mercato del Guangzhou Evergrande, è stato lasciato fuori dalla sfida contro il Wolfsburg, ufficialmente per motivi disciplinari, l'ultimo capitolo di una telenovela che ha visto sbottare anche il papà dell'ex attaccante del Milan, Pierre François, che su Instagram ha attaccato un giornalista di Kicker: "Un giornalista di m... tratta mio figlio come una scimmia, ho l'impressione che si voglia tornare ai tempi di Hitler ma credo che la scimmia e la sua famiglia debbano andare via da qui, dove non si può più vivere". Il giornalista in questione aveva scritto: "Non riesco a immaginare come Aubameyang possa creare questo circo di scimmie a Monaco".