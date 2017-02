Fine di un ciclo, fine di un'era. La caduta del Barcellona, sconfitto 4-0 dal Paris Saint-Germain, fa ancora rumore, due giorni dopo. Un ko pesante, imbarazzante, che avrà delle conseguenze. Il primo a pagare, secondo la stampa spagnola, sarà Luis Enrique, con il quale lo spogliatoio, senatori in testa, è in rivolta. Alla base della frattura ci sono soprattutto ragioni di natura tattica, di fatto ai giocatori blaugrana non va giù il tipo di gioco proposto dall'ex Roma, che a giugno farà la valigia. Anche in caso di doblete, Coppa del Re (Barça in finale con l'Alaves) e Liga (il Real Madrid è a +1 ma ha due partite da recuperare).



MESSI E IL RINNOVO - Lucho terminerà la sua avventura in blaugrana, che lo faccia anche Messi? Difficile, ma non impossibile. Con il passare delle settimane il timore cresce. Come scrive Repubblica il suo malessere in campo (contro il Psg non ha mai tirato in porta) si abbina al gelo sul rinnovo: nel 2018 potrebbe svincolarsi gratis e solo a pensarlo si coglie l’eccezionalità dell’evento. Eccezionali anche le cifre: Messi vorrebbe 50 milioni lordi. Tutti hanno rinnovato, la Pulce ancora no.



'BIDONE, PACCO' - Tra i protagonisti in negativo del difficile momento del Barcellona c'è André Gomes. Il centrocampista preso dal Valencia e soffiato a Juventus e Napoli per 55 milioni più bonus: in campionato ha giocato titolare solo 10 volte, in coppa è stato rischiato con ostinazione ma non ha convinto, e quando ieri si è presentato agli allenamenti i tifosi lo hanno accolto gridandogli 'paquete'. Pacco, bidone.