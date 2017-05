Una presunta associazione per delinquere, di cui avrebbe fatto parte anche l'ex amministratore del Milan Adriano Galliani, volta a gestire autonomamente la compravendita dei diritti tv della Lega Calcio ed estromettere l'attuale gestore, Infront. E' su questo che sta indagando il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza con i PM di Milano Roberto Pellicano, Giovanni Polizzi e Paolo Filippini.



L'ACCUSA - In una informativa, datata 7 febbraio scorso e contenuta nei 12 faldoni di atti depositati al Riesame dai 3 pm si legge che "Adriano Galliani e altri personaggi al centro delle indagini avrebbero deciso di "estromettere dai processi decisionali Infront, che era diventato un soggetto non più gradito". Gli atti furono depositati per chiedere l'arresto, poi rigettato dal gip, di Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti, rispettivamente ex presidente ed ex dg di Infront, dimessisi il 28 novembre 2016, e di Riccardo Silva, fondatore della MP & Silva.



NUOVO SOGGETTO ANTI-INFRONT - Come riporta Repubblica, Bogarelli e Ciocchetti dopo aver rassegnato le dimissioni, avevano in mente la "creazione di una nuova società, con uffici a Londra e Milano, operante nel settore dell'acquisizione e vendita dei diritti". Allo stesso tempo Adriano Galliani si dichiarava interessato a "individuare un top manager, di esperienza internazionale e da remunerare adeguatamente, da inserire nell'organigramma della Lega calcio quale direttore commerciale".



INTERCETTATO CON LOTITO - Una conclusione che si basa anche su un'intercettazione tra lo stesso Galliani e Claudio Lotito: "Siamo totalmente nelle mani di Infront, dobbiamo prendere l'interfaccia della Lega e dare a un manager la gestione della commercializzazione dei diritti televisivi delle squadre di calcio".