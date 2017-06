La questione Donnarumma apre le porte ad un possibile incastro di mercato. Così lo descrive la Gazzetta dello Sport, con uno scenario nuovo che coinvolge anche il Napoli: "Se la Juventus dovesse acquistare Donnarumma, su Wojciech Szczesny potrebbe ritornarci il Napoli, che non ha ancora definito del tutto la permanenza di Pepe Reina. Lo spagnolo vorrebbe il prolungamento dell’attuale accordo che scadrà a giugno 2018, mentre Aurelio De Laurentiis vuole portarlo alla scadenza per poi puntare su un altro numero uno di esperienza. E il profilo dell’ex portiere della Roma sembra quello più indicato per le esigenze di Maurizio Sarri. Oltre a dare garanzie tra i pali, Szczesny è bravo anche nel rilanciare l’azione, perchè dispone di una tecnica elevata". La Juventus ha, si legge poi, il sì del polacco ma resta in piedi la trattativa con l’Arsenal che ne detiene il cartellino, con l'offerta bianconera che non ha convinto i Gunners.