Non si placano le polemiche tra Juventus e Milan dopo l'accesso finale di partita di venerdì scorso col rigore concesso dall'arbitro Massa per fallo di mano di De Sciglio che ha permesso a Dybala di firmare il gol della vittoria in pieno recupero. Lo strascico che ne è seguito, con tanto di indiscrezioni sui danni provocati allo spogliatoio dello Stadium occupato dai rossoneri, rischia di prolungarsi ulteriormente, visto che in casa Milan c'è grande preoccupazione in vista di martedì, quando il Giudice Sportivo si pronuncerà sui comportamenti di diversi giocatori.



Nel mirino dello stesso arbitro Massa e degli ispettori della Figc che si trovavano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, è finito soprattutto il colombiano Carlos Bacca, che avrebbe pronunciato insulti molto gravi e che, se non fosse stato per l'intervento di Montella, sarebbe andato molto vicino al contatto fisico col direttore di gara. Per lui si profila il rischio di una squalifica non inferiore ai 2 turni ma che potrebbe anche essere più grave. Insieme all'attaccante, tra i più agitati c'erano anche Poli, Romagnoli, De Sciglio e Donnarumma, il cui labiale ("Non è possibile, succede sempre con loro") è stato immortalato anche dalle tv: anche in questo frangente, c'è grande curiosità a proposito di quello che Massa può aver scritto sul referto.



Attenzione, infine, alla posizione dell'ad rossonero Adriano Galliani, che ha abbandonato la sua postazione in tribuna nei minuti finali della partita e che, nel parapiglia successivo al triplice fischio, si è ritrovato in campo per manifestare le proprie ragioni e, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, nel tunnel sarebbe andato oltre. Motivo per cui, anche il dirigente milanista potrebbe andare incontro ad una sanzione.