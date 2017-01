Dimitri Payet è diventato un vero e proprio caso; la sua volontà è chiara: andare al Marsiglia. Il West Ham, però, non ha intenzione di lasciar partire il giocatore per meno di 40 milioni di sterline; lo stesso Bilic, allenatore degli hammers, ha parlato della situazione: ''Non dirò niente di nuovo; ci sono due possibilità per lui: andarsene o restare. Lui è un grande giocatore e ha un grande valore; non vedo perché non dovremmo chiedere tanti soldi per lui. Stiamo chiedendo anche meno rispetto al suo reale valore''.