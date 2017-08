Dopo neanche due giornate di campionato,, il. Lo scorso fine settimana e gli anticipi di ieri inhanno evidenziato sia gli aspetti positivi che quelli negativi del Video Assistance Referee.Sono stati assegnati rigori che altrimenti gli arbitri, a occhio nudo, non avrebbero visto (ad esempio in) e sono stati annullati giustamente dei gol irregolari, che sarebbero stati convalidati senza il Var (). Ma sono stati anche commessi errori importanti, nonostante la 'moviola in campo', come il(viziato dal fuorigioco di) e quello non assegnato alla. E poi ci sono stati casi controversi, come in: gioco fermato dall'arbitro per fuorigioco - inesistente - e conseguente gol annullato. Il Var dà ragione all'arbitro - il gol non può essere assegnato a gioco fermo -, ma la tecnologia non può correggere l'errore nella valutazione dell'offside e pesare sul giudizio finale.Oltre ai singoli episodi, il Var fa discutere anche per la gestione generale delle partite da partita da parte degli arbitri.(come se non lo fosse già abbastanza, in Italia) e tempi di recupero che si allungano oltremisura. Il capitano dellae della, è stato molto duro: ". Non ci si può fermare ogni tre minuti. Ci avete detto che serviva per i casi eclatanti, ora stanno controllando anche l'unghia schiacciata e il dito nell'orecchio..".Insomma, dopo neanche due giornate di campionato, ilfa già discutere come e più degli errori arbitrali 'vecchio stile'.