Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato in esclusiva sulle pagine di Tuttosport delle vicende bianconere:



ALLEGRI - "Sicuramente siamo entrambi pragmatici. Allegri è abile a cambiare in base alla partita e pure all’interno dei novanta minuti. Varia l’assetto della sua Juventus a seconda dei giocatori che ha a disposizione e che intende schierare. Modificare il sistema di gioco non è facile né per l’allenatore né per i giocatori e questo significa che Allegri è molto bravo anche a far capire ai suoi ragazzi quello che vuole".



NAPOLI - "Il Napoli, non avendo più la Champions League, è pericoloso. Però la Juventus ha dalla sua l’abitudine a vincere, la mentalità e una rosa di eccellente qualità".



IBRAHIMOVIC - "Era giovane, Zlatan, ma voleva sempre migliorarsi. I campioni sono così, penso a tutti quelli che ho avuto la fortuna di allenare: Maldini, Baresi… Più sono forti e più sono dei lavoratori. Pure Van Basten era uno che mi chiedeva di svolgere degli esercizi supplementari".



DYBALA - "E’ un giocatore con un bel potenziale e secondo me lo stanno gestendo bene alla Juventus".



VAR - "Giudicano sempre gli arbitri. Io una ho una mia idea, una proposta. Per migliorare l’utilizzo della tecnologia, accanto all’addetto al Var metterei un allenatore, in modo tale da avere una visione più completa. Gli arbitri sono un mondo a parte, penso

Che affiancandogli un tecnico con esperienza in panchina si otterrebbero ulteriori progressi".