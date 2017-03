Ai microfoni di Uefa.com, Fabio Capello ha parlato dei maggiori talenti del calcio italiano.



"Ci sono diversi italiani che mi hanno colpito. Donnarumma non è più nelle giovanili, quindi direi Chiesa della Fiorentina, che ha 18 anni e gioca nell’Under 21, poi penso anche che Locatelli abbia un bel futuro. Ci sono anche molti altri giovani, come Berardi e Bernardeschi, che sono grandi giocatori, ma i due che ho nominato prima hanno qualcosa in più degli altri: il primo per velocità, il secondo per personalità, perché per giocare a centrocampo bisogna averne molta".