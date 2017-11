Fabio Capello, ai microfoni di Repubblica TV, ha parlato così dell'eliminazione dell'Italia: "Sono talmente dispiaciuto e amareggiato che non riesco a pensare a questa eliminazione. Abbiamo pagato gli errori della prima partita dove non siamo scesi in campo senza l'umiltà di questa sera. Abbiamo giocato con la palla alta, dove sono insuperabili. Siamo stati eliminati in Svezia. Le cause? A volte serve un po' di qualità in più per affrontare squadre che giocano così chiuse. Ventura? Non voglio criticare il tecnico, lui ha fatto con quello che ha in mano. Buffon? Non è lui in lacrime, è il paese intero a essere in lacrime. Lui sente di aver fallito, è questo il problema. Presto per parlare di rifondazione del nostro calcio, il problema è che c'è troppa poca qualità".