Fabio Capello, in una lunga intervista rilasciata a Sette, torna sulla sua decisione di lasciare la Roma per la Juventus nel 2004. "Avevo detto mai alla Juve? E' vero, non ho mantenuto la parola. Avrei dovuto fare come Luciano Spalletti: noi siamo professionisti. Invece ci sono andato. Avevo capito che in 5 anni avevo dato tutto e non riuscivo più a trasmettere alla squadra ciò che sentivo dentro. Era diventata routine".